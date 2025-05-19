Muş'ta 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Muş'ta 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
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Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa katılanlar arasında yerel idareciler ve sivil toplum temsilcileri de yer aldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Spor salonunda devam eden programda, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, katılımcıların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa Cumhuriyet Savcısı İrfan Engin Kılıçarslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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