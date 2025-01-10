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Muş Devlet Hastanesi Doktorlarından 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

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Muş Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Bu yılki oylamaya doktorlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlker Uluçay ve doktorlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "kutlama", "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" fotoğraflarını seçen Uluçay, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğraflarına oy verdi.

Hastanede görev yapan doktorlar ise "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğraflarını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğraflarına oy verdi.

Uluçay, AA muhabirine, fotoğraflar için büyük bir emek sarf edildiğini söyledi.

Fotoğraflarla 2024'teki önemli olayların ölümsüzleştirildiğini dile getiren Uluçay, "Fotoğraflara baktığımda olayları hatırlama fırsatım oldu. Anadolu Ajansı'nın yetkililerine, çalışanlarına ve fotoğrafı çekenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Başhekim yardımcısı Yalçın Güzelel ise önemli siyasi ve jeopolitik gelişmelerin olduğu bir yılın geride kaldığını belirterek, "Bizi mutlu eden ve gururlandırılan gelişmeler oldu. Onlarla alakalı Anadolu Ajansı tarafından çok güzel fotoğraflar çekilmiş. Onları beğendik ve oyumuzu kullandık." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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