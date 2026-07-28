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Muratpaşa’da ücretsiz tenis eğitimi

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Muratpaşa Belediyesi, yaz spor okulları kapsamında 7-14 yaş grubu çocuklara üç tesiste ücretsiz tenis eğitimi veriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde temel teknikler, koordinasyon ve denge çalışmaları yapılıyor.

Muratpaşa Belediyesi, yaz dönemi spor okulları kapsamında düzenlediği ücretsiz tenis eğitimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporun toplumun her kesimine yayılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen spor okulları kapsamında 23 branşta ücretsiz eğitim veriliyor.

Bu kapsamda, 75. Yıl Spor Tesisi, Oyak Spor Tesisi ve Ecmel Tayfun Bozoğlu Spor Tesisi'nde, 7-14 yaş grubundaki çocuklara tenis eğitimi sunuluyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen eğitimlerde çocuklara temel tenis teknikleri öğretilirken, koordinasyon, denge, refleks ve çevikliği geliştirmeye yönelik antrenmanlar da yapılıyor.

Programla çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven, disiplin ve stratejik düşünme becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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