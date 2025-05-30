Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çorumlu İş İnsanlarıyla Buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Uysal, platform tarafından kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yerel yönetimlerin iş dünyasıyla iş birliğinin önemli olduğunu belirten Uysal, bu tür platformların şehirler arası ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmede etkin rol oynadığını ifade etti.

Toplantıya katılan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Karancı da doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevresel risklerin yönetimi ve mühendisliğin kalkınmadaki rolü hakkında sunum yaptı.

Platform Başkanı Halil Güvenbaş da iş insanlarının birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin, hem yerel hem de ulusal ekonomiye katkı sunacağını kaydetti.