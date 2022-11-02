Murat Kurum orta gelirli aileler için ev kampanyasında ilk defa sayı paylaştı: 100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirli aileleri kapsayacak konut kampanyası ile ilgili ilk defa detay paylaştı. Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.

Bakan Kurum ekim ayında yaptığı açıklamada, orta ve üst gelirli vatandaşlar için de kasım ayında bir konut kampanyası açıklayacakları müjdesini paylaşmıştı. Kurum bu kampanya kapsamında ilk defa yapılacak ev sayısını açıkladı.

"100 BİN KONUT KAMPANYASI PLANLIYORUZ"

Merakla beklenen Orta Gelir Grubu Sosyal Konut Kampanyası ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.

"DÜŞÜK PEŞİNAT,UZUN VADE OLACAK"

Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğini belirten Kurum, "Düşük peşinat, uzun vade olacak. Projenin finansmanına destek vermeleri için bankalarla beraber çalışmalıyız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" dedi.

"KASIM AYINDA DETAYLARI PAYLAŞACAĞIZ"