Murat Kurum orta gelirli aileler için ev kampanyasında ilk defa sayı paylaştı: 100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirli aileleri kapsayacak konut kampanyası ile ilgili ilk defa detay paylaştı. Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.
Bakan Kurum ekim ayında yaptığı açıklamada, orta ve üst gelirli vatandaşlar için de kasım ayında bir konut kampanyası açıklayacakları müjdesini paylaşmıştı. Kurum bu kampanya kapsamında ilk defa yapılacak ev sayısını açıkladı.
Merakla beklenen Orta Gelir Grubu Sosyal Konut Kampanyası ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" dedi.
Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğini belirten Kurum, "Düşük peşinat, uzun vade olacak. Projenin finansmanına destek vermeleri için bankalarla beraber çalışmalıyız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" dedi.