Muhtarın üvey oğlunu öldürdüğü öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Tutuklanan şüphelilerin parkta otururken muhtarın üvey oğlunun yanlarına gelip kendilerini içki içtikleri için parktan kovduğunu bu nedenle tartışma çıktığını öne sürdükleri öğrenildi

ADANA - Adana'da muhtarın üvey oğlunu öldürdüğü öne sürülen 3 şüpheli tutuklanırken, cinayetin gece parkta içki içme yüzünden çıkan kavgadan dolayı işlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Ağustos günü saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde üvey babası Tahir Yesin'e "Ölümlü dünya baba. Hakkını helal et" dedikten sonra evden çıkan Abdullah Yavuz, sokakta arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada parktaki 3 kişi ile tartışan Yavuz, çıkan arbedede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Yavuz'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi.

Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, üvey oğlunun katil zanlıların yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, katil zanlısının Yusuf Ö.(18), yanındaki arkadaşlarının ise Mehmet G.ile Ercan T.olduğunu saptadı. Mahalledeki evlerinde saklandığı belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Olay günü şüphelilerin parkta içki içtikleri, bu sırada yanlarına gelen Yavuz'un, "Burada içki içemezsiniz" diyerek küfrettiği, tartışmanın bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Parktan ayrılan şüphelilerin bir süre sonra tekrar sokağa döndüğü, Özdemir'in Yavuz'u bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.