Konya'da Başkan Karabacak güven tazeledi
Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda yapılan seçimde mevcut başkan Muharrem Karabacak, 464 oy alarak güven tazeledi. Diğer aday Mustafa Çalışkan ise 155 oy aldı.
Karabacak, seçimin ardından yaptığı açıklamada, oylamaya katılan üyelere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel