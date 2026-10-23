Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Açıkbaş, Datça'da 2027 spor yatırımlarını görüştü

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Açıkbaş, Datça'da 2027 spor yatırımlarını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve heyeti, Datça Kaymakamı Murat Atıcı'yı ziyaret ederek 2027'de hayata geçirilmesi planlanan spor yatırımlarını görüştü. Görüşmede spor altyapısı ve gençlik projeleri ele alındı; Atıcı destek sürdüreceklerini belirtti.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve beraberindeki heyet, Datça Kaymakamı Murat Atıcı'yı ziyaret etti.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Tavas'ın da katıldığı ziyarette, Datça'da 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan spor yatırımları ve gençlik projeleri görüşüldü.
Toplantıda, ilçenin spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlere yönelik imkanların artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Atıcı, ilçedeki spor faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.