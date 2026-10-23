Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Açıkbaş, Datça'da 2027 spor yatırımlarını görüştü

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve beraberindeki heyet, Datça Kaymakamı Murat Atıcı'yı ziyaret etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Tavas'ın da katıldığı ziyarette, Datça'da 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan spor yatırımları ve gençlik projeleri görüşüldü.

Toplantıda, ilçenin spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlere yönelik imkanların artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Atıcı, ilçedeki spor faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA