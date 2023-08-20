Muğla'da yüzerken fenalaşan kişi öldü
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Muğla'nın Datça ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Datça ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
İskele Mahallesi Hastane Altı Plajı'ndan denize giren Turan Urhan (74) bir süre yüzdükten sonra fenalaştı.
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Urhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Datça'ya tatil için Denizli'den geldiği öğrenilen emekli astsubay Urhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel