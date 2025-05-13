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Muğla'da Üreticilere Zirai Dondan Sonra Destek

Muğla'da Üreticilere Zirai Dondan Sonra Destek
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, zirai dondan etkilenen narenciye üreticilerine gübre ve budama eğitimi desteği sağladı. Eğitimler sayesinde çiftçiler, zarar gören ağaçlarına doğru müdahaleler yaparak kayıplarını minimize ettiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, zirai dondan etkilenen üreticilere gübre ve budama eğitimi desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şubatta gerçekleşen zirai dondan, narenciye üretiminin yoğun olduğu Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri de etkilendi.

Tarım arazilerindeki tahribatı azaltmak için üreticilere yönelik budama eğitimi düzenlendi. Uzman ekipler tarafından sahada verilen budama eğitimleriyle üreticilerin don nedeniyle zarar gören ağaçlarına doğru müdahalede bulunmaları sağlandı.

Köyceğiz'de 672, Ortaca'da 64 ve Dalaman'da 59 narenciye üreticisine acil durum bitki besleme ürünü (gübre) desteği verildi. Bu sayede üç ilçede zirai dondan zarar görmüş 10 bin 515 dekarlık narenciye bahçesinin tedavisi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köyceğiz Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uysal üreticilere destek veren Büyükşehir ekiplerine teşekkür ederek, "Önce bizlere zirai don eğitimleri verdiler, ardından ilaç ve gübre dağıttılar. Bu sayede üreticilerimiz zararlarını en aza indirdi." ifadelerini kullandı.

Üretici Osman Uysal da dondan zarar gören ağaçlarının ekiplerin müdahalesiyle yeniden yeşerdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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