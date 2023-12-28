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Muğla'da Motosikletli Polis Timi Göreve Hazır

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Muğla ve ilçelerinde görev yapacak motosikletli polis timi, kursun ardından sertifikalarını aldı. Kentte trafik birimlerinde motosikletli trafik timlerinin sayılarının arttırılması amacıyla İçmeler Mahallesi eğitim alanında 'Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu' eğitimi verildi. Kursu başarıyla tamamlayan ve sertifikaları verilen 6 polis motosikletleriyle gösteri yaptı. Kursta, profesyonel eğiticilerce her türlü koşullarda motosiklet kullanma ve motosikletle görev yapmayla ilgili 5 hafta süren pratik ve uygulamalı eğitim verildi.

Muğla ve ilçelerinde görev yapacak motosikletli polis timi, kursun ardından sertifikalarını aldı.

Kentte trafik birimlerinde motosikletli trafik timlerinin sayılarının arttırılması amacıyla İçmeler Mahallesi eğitim alanında "Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu" eğitimi verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan ve sertifikaları verilen 6 polis motosikletleriyle gösteri yaptı.

Kursta, profesyonel eğiticilerce her türlü koşullarda motosiklet kullanma ve motosikletle görev yapmayla ilgili 5 hafta süren pratik ve uygulamalı eğitim verildi.

Kaynak: AA / Güncel

İçmeler Muğla Güvenlik Trafik Spor Güncel Haberler

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