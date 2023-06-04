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Muğla'da bariyere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Muğla'da bariyere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Muğla'nın Datça ilçesinde, yol kenarındaki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, yol kenarındaki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'den ilçeye gelen gruptaki Ferhat Yılmaz'ın (48) kullandığı 35 BMK 705 plakalı motosiklet, Datça- Marmaris kara yolunun Emecik Mahallesi kısmında bariyere çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel

Ferhat Yılmaz Marmaris İzmir Muğla Güncel Haberler

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