Muğla'da bariyere çarpan motosikletli hayatını kaybetti
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Muğla'nın Datça ilçesinde, yol kenarındaki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Datça ilçesinde, yol kenarındaki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
İzmir'den ilçeye gelen gruptaki Ferhat Yılmaz'ın (48) kullandığı 35 BMK 705 plakalı motosiklet, Datça- Marmaris kara yolunun Emecik Mahallesi kısmında bariyere çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel