Ula'daki "Aşıklar Yolu"nda yüksek yoğunluklu antrenman etkinliği yapıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Aşıklar Yolu'nda, Büyükşehir Belediyesi ve Ula Belediyesi işbirliğiyle yüksek yoğunluklu antrenman etkinliği gerçekleştirildi. Katılımcılar, doğanın içinde eğlenceli bir şekilde spor yapma imkanı buldu.

Muğla'nın Ula ilçesinin Akçapınar Mahallesinde "Aşıklar Yolu" olarak da bilinen dev okaliptüs ağaçlarının bulunduğu yolda yüksek yoğunluklu antrenman (HIIT) etkinliği gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi işbirliğinde düzenlenen program, okaliptüs ağaçlarının oluşturduğu doğal tünel görünümüyle bilinen güzergahta yapıldı.

Hafta sonu düzenlenen etkinliğe katılanlar, eğitmen Ecem Arlı yönetiminde ve DJ performansı eşliğinde tempolu egzersiz yaptı.

Katılımcılar, "Aşıklar Yolu" olarak da anılan bölgede kısa süreli ancak yüksek yoğunluklu çalışmalar içeren HIIT antrenmanıyla hem spor yaptı hem de doğayla iç içe vakit geçirdi.

Organizasyon, bölgenin turistik cazibesiyle sağlıklı yaşam bilincini bir araya getirmeyi hedefliyor.

"Etkinlikler devam edecek"

Etkinliğe katılarak sporcularla bir araya gelen Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Ağaçlı Yol'un bu tür sosyal ve sportif faaliyetler için oldukça uygun bir alan olduğunu belirtti.

Caner, halk sağlığını teşvik eden organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, doğal alanlarda düzenlenen benzeri spor etkinliklerine ilginin her geçen gün arttığını, bu tür programların farklı bölgelerde de sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu
