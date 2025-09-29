Haberler

Müftü Regaip Dinç'ten Ahilik Haftası Ziyareti

Kazımkarabekir İlçe Müftüsü Regaip Dinç, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçede esnafı ziyaret ederek ahiliğin değerlerine vurgu yaptı ve esnafa 'Ticaret Ahlakı' konulu hadis kartı hediye etti.

Kazımkarabekir İlçe Müftüsü Regaip Dinç, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Dinç, ahiliğin köklü bir medeniyet mirası olduğuna dikkat çekerek, esnafın dürüstlük, yardımlaşma, dayanışma ve adalet gibi değerleri yaşatmadaki önemini vurguladı.

İlçe Vaizi Mahmut Selim Bekiş ve din görevlilerinin de katıldığı ziyarette esnafa, 'Ticaret Ahlakı' konulu Hadis-i Şerif kartı hediye edildi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
