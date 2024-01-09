Mudurnu'da Satranç Turnuvası Düzenlendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, satranç turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şubat ayında Bolu'da gerçekleştirilecek satranç okul sporları müsabakalarında, ilçeyi temsil edecek öğrencilerin belirlenmesi için turnuva gerçekleştirildi.

Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen turnuvaya, 12 öğrenci katıldı.

İki gün süren turnuvada dereceye giren öğrencilere madalyaları, Okul Müdür Yardımcısı Melik Eren tarafından verildi.

Okul Müdürü Yahya Ateş, AA muhabirine, turnuvanın öğrencilerin zihinsel ve ruhsal anlamda gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Şubat ayında yapılacak turnuvada, derece beklediklerini anlatan Ateş, "Öğrencilerimizin, Bolu'da okulumuzu ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yok." dedi.