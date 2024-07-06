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MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, basın mensuplarıyla bir araya geldi

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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çakır, MTSO'nun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çakır, Yenişehir ilçesindeki özel bir restoranda düzenlenen toplantıda, gönüllülükle çalıştığı oda başkanlığında birinci yılını doldurduğunu söyledi.

Kentteki tüm kurumlarla ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Çakır, MTSO'nun 41 komitesi, 271 komite üyesi, 115 meclis üyesi ve 30 bin üyesi bulunduğunu ifade etti.

Çakır, Mersin'in dijital kapasitesini ölçtükleri bir proje hazırladıklarını anlatarak, "Mersin'in sanayide 2.0'da mı, 3.0'da mı yoksa 4.0'da mı olduğunu anlayacağımız, kentimizin sanayideki yeterlilik durumunu tespit eden bir proje olacak." dedi.

Göreve geldiğinde limonla ilgili ciddi sorunlar olduğunu hatırlatan Çakır, bu konuda ilgili paydaşlarla bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı.

Çakır, basın mensuplarına diğer çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Program, soru-cevabın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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