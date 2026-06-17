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MSKÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı akredite edildi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı, EPDAD tarafından 3 yıl süreyle yeniden akredite edildi. Program daha önce 2021'de 3 yıllık akreditasyon almış, ara değerlendirmeyi geçerek süreyi 2 yıl uzatmıştı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı, EPDAD tarafından yeniden akredite edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı, Öğretmenlik Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 3+2 yıl süreyle yeniden akredite edildiği bildirildi.

Açıklamada, 2021 yılında yapılan ilk değerlendirmede 3 yıl akredite edilen programın, ara değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak akreditasyon süresini 2 yıl daha uzatma başarısı gösterdiği belirtildi.

Kalite güvencesini sürdüren programın, son olarak yapılan yeniden değerlendirme sonucunda 3 yıl süreyle yeniden akreditasyon almaya hak kazandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu
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