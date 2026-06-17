Milli okçu Hazal Burun, Rektör Kaçar'ı ziyaret etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Okçuluk Milli Takımı sporcusu Hazal Burun, uluslararası organizasyonlarda kazandığı madalyaların ardından MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında önemli başarılara imza atan Burun, Avrupa Grand Prix 1. Ayak yarışmalarında bireysel gümüş, karışık takım altın ve takım altın madalyası kazandı.

Milli sporcu, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Shanghai 2. Ayak'ta takım altın ve karışık takım gümüş madalyasının sahibi olurken, Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalya elde etti.

Burun ayrıca Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Antalya 3. Ayak'ta takım kategorisinde dünya kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ve Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Ünal'ın da yer aldığı ziyarette Burun, üniversiteyi uluslararası arenada temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Kaçar da elde ettiği başarılarla Türkiye ve üniversite adına gurur kaynağı olan Hazal Burun'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaçar, Burun'un uluslararası alandaki başarılarının genç sporcular için örnek teşkil ettiğini kaydetti.