Haberler

Milli okçu Hazal Burun, Rektör Kaçar'ı ziyaret etti

Milli okçu Hazal Burun, Rektör Kaçar'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Okçuluk Milli Takımı sporcusu Hazal Burun, 2026'da Avrupa Grand Prix, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı madalyaların ardından Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Okçuluk Milli Takımı sporcusu Hazal Burun, uluslararası organizasyonlarda kazandığı madalyaların ardından MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında önemli başarılara imza atan Burun, Avrupa Grand Prix 1. Ayak yarışmalarında bireysel gümüş, karışık takım altın ve takım altın madalyası kazandı.

Milli sporcu, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Shanghai 2. Ayak'ta takım altın ve karışık takım gümüş madalyasının sahibi olurken, Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalya elde etti.

Burun ayrıca Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Antalya 3. Ayak'ta takım kategorisinde dünya kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ve Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Ünal'ın da yer aldığı ziyarette Burun, üniversiteyi uluslararası arenada temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Kaçar da elde ettiği başarılarla Türkiye ve üniversite adına gurur kaynağı olan Hazal Burun'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaçar, Burun'un uluslararası alandaki başarılarının genç sporcular için örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Masayı boş gören esnaf gözlerine inanamadı! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar

Yediler, içtiler, arkalarına bakmadan kaçtılar
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak

Milyonları ilgilendiren emsal karar! Artık onlar da tazminat alacak