MSB, 2025'te 'Sıfır Atık' çalışmasıyla ekonomiye 249 milyon TL'den fazla gelir kazandırdı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılında 'Sıfır Atık' çalışmalarıyla 249 milyon TL'den fazla gelirin ülke ekonomisine kazandırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sıfır Atık Hareketi ile 9 yıl boyunca ülkemiz ekonomisine 365 milyar TL'lik bir katkı sağlandı. Bakanlığımız da 2025 yılında 'Sıfır Atık' çalışmalarıyla 249 milyon TL'den fazla bir geliri ülke ekonomisine kazandırdı" denildi.

