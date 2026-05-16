Moskova'da "Kariyer Günleri"nde Türk firmaları öğrencilere kapılarını açtı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türk firmalarında iş imkanı sağlamak amacıyla 'Kariyer Günleri' programı düzenlendi. Etkinliğe Türk ve Rus öğrenciler, iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, öğrencilere ve genç uzmanlara Türk firmalarında iş imkanı sağlayacak "Kariyer Günleri" programı düzenlendi.

Moskova'da bir otelde düzenlenen programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Ersin Akbulut, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Rusya Temsilcisi Haluk Aydınoğlu, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) Genel Müdürü Recep Haki, iş insanları, sektör temsilcileri, Türk ve Rus öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova YEE, DTİK, RTİB organizasyonuyla düzenlenen programda, Türk öğrenciler, Türkçe bilen Rus öğrenciler ve genç uzmanlar Rusya'da faaliyet gösteren Türk sektör temsilcileri ve iş insanları ile buluştu. Firmalar, kendilerini tanıtmak ve iş başvuruları almak üzere etkinliğin yapıldığı salonda stant açtı.

Ayrıca salonda "iş dünyasındaki teknolojik değişimler" ve "Türkiye'de üniversite eğitimi ve burs imkanları" konularında gerçekleştirilen panelde uzmanlar konuşma yaptı.

Büyükelçi Bilgiç, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında her geçen gün büyüyen bir ilişkiler ağı olduğunu belirterek, "Dünyanın da değiştiğini göz önüne aldığımızda bu ilişkiler daha da karmaşık hale gelecek ve yoğunlaşacak." dedi.

Uluslararası jeopolitik gelişmeler ışığında üretim merkezlerinin yer değiştirerek doğuya kaymaya başladığına dikkati çeken Bilgiç, şirketlerin değişen dünya şartlarına uygun olarak yaklaşımlar geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya'yı, Rusça'yı ve Rus kültürü ile aynı zamanda teknolojiyi çok iyi bilenlerin işe alınmasının önemini anlatan Bilgiç, "Biz tam bu noktada diğer paydaşlarla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Gelişen ve değişen dünyada Rusya'da eğitim gören Türk öğrencileri ve şirketleri bir araya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Cura
