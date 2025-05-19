Moskova'da Genç Türk Müzisyenlerden Atatürk'ü Anma Konseri

Moskova'da Genç Türk Müzisyenlerden Atatürk'ü Anma Konseri
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı genç Türk müzisyenlerin seslendirdiği bir konserle kutladı. Programda Büyükelçi Tanju Bilgiç, Atatürk'ün tarih boyunca Türkiye için önemini vurguladı. Konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve dünya genelinden klasik eserler seslendirildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova'da yaşayan genç Türk müzisyenlerin seslendirdiği konser ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç ev sahipliği yaptı. Yabancı ülkelerin büyükelçileri ve misyon temsilcilerinin davetli olarak katıldığı programın açılışında Büyükelçi Bilgiç konuşma yaptı.

Türkiye için 19 Mayıs'ın tarihi öneme sahip olduğuna işaret eden Bilgiç, "Türkiye tarihini bilen, Türkiye'de yaşayanlar bugünün Atatürk tarafından milli mücadelenin başlatıldığı gün olduğunu çok iyi bilirler." dedi.

Atatürk'ün İstanbul'dan hareket ederek Samsun'a 19 Mayıs 1919'da ayak bastığını belirten Bilgiç, "Böylece milli mücadelenin en önemli ilk adımı atıldı." ifadesini kullandı.

Modern Türkiye'nin kurulması sürecinde ilk adım olması açısından 19 Mayıs'ın tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için çok önemli olduğunun altını çizen Bilgiç, 19 Mayıs'ta başlayan milli mücadelenin sadece Türk milleti için değil, pek çok başka millet için de ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

-Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi

Programda, Moskova'daki Türk kadınların oluşturduğu "Koro Harmoni" isimli grup "Çökertme", "Atabarı" gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün de sevdiği şarkılardan oluşan bir konser verdi.

Konser programında, genç Türk piyanistler Faruk Kalaycı ve Tuna Tüney, çellist İlayda Aydın ile kemancı Yağmur Tuna'nın aralarında bulunduğu farklı ülkelerden müzisyenler dünyaca ünlü bazı klasik eserleri seslendirdi.

Konser sonunda yabancı misafirlere Türk mutfağından örneklerin yer aldığı ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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