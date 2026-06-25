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Albüm: Moskova'da Çin'in Modernleşme Yolculuğunu Anlatan Fotoğraf Sergisi Açıldı

Albüm: Moskova'da Çin'in Modernleşme Yolculuğunu Anlatan Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Çin'in modernleşme sürecindeki başarılarını konu alan bir fotoğraf sergisi açıldı. Xinhua Haber Ajansı'na ait 40 fotoğraf, Çin'in ekonomi, toplum, bilim, teknoloji ve kültür alanlarındaki dönüm noktalarını yansıtıyor.

MOSKOVA, 25 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da Çin'in modernleşme sürecinde elde ettiği başarılar konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Perşembe günü açılan sergide Xinhua Haber Ajansı'na ait 40 seçili fotoğraf yer alıyor. Fotoğraflar, Çin'in ekonomi, toplum, bilim ve teknoloji ve kültür gibi alanlarda elde ettiği dönüm noktası niteliğindeki başarıları yansıtıyor.

Kaynak: Xinhua
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