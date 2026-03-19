Moskova'da banka şubesinde patlama meydana geldi
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir banka şubesinde meydana gelen patlamanın ardından 15 yaşındaki bir genç şüpheli olarak gözaltına alındı. Patlamanın, 'Ukraynalı dolandırıcıların talimatıyla' gerçekleştirildiği iddia edildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir banka şubesinde patlama meydana geldi.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'da Rosselhozbank'ın şubelerinden birinde patlama yaşandı.
Olay yerine acil servis ekipleri intikal ederken 15 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli gencin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtilerek patlamanın, "Ukraynalı dolandırıcıların talimatıyla gerçekleştirildiği" iddia edildi.
Olayda, can kaybının olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu