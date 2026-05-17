Haberler

Moskova'da Türkçe öğrenen Rus vatandaşlarına sertifikaları verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan 98 Rus vatandaşı, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törende, dil öğreniminin kültürel ve ekonomik işbirliklerine katkısı vurgulandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe kurslarında başarılı olan Rus vatandaşları, Türkçe sertifikalarını aldı.

Moskova YEE, Dünya Türk İş Konseyinin (DTİK) desteğiyle bir otelde, Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenledi.

YEE Moskova Koordinatörü Ersin Akbulut, DTİK Üyesi Cüneyt Baltaoğlu, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) Başkan Yardımcısı Ömür Sürenkök ile Türk iş insanlarının katıldığı törende, 98 kursiyer farklı seviyelerde Türkçe sertifikasını aldı.

Akbulut, yaptığı konuşmada, 2026 yılı içerisinde A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar farklı düzeylerde Türkçe kursu alan 100'e yakın öğrencinin büyük bir azimle bu süreci başarılı şekilde tamamladığını söyledi.

Program kapsamında, öğrencilerin Rusya'nın çeşitli bölgelerinde yatırım yapan Türk iş insanlarıyla bir araya gelme fırsatı da bulduğunu belirten Akbulut, "Bu buluşmanın yalnızca dil öğrenimi açısından değil, kültürel ve ekonomik işbirlikleri açısından da önemli olduğuna inanıyoruz. Türkçe öğrenen gençlerin gelecekte Türkiye ile Rusya arasında güçlü köprüler kuracağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Moskova'da "Turizm Türkçesi" dersleri verilecek

Yoğun talep doğrultusunda yaz döneminde Moskova'daki merkezde özellikle turizm alanına yönelik "Turizm Türkçesi" derslerinin açılmasını planladıklarını aktaran Akbulut, "Böylece Türkçe öğrenmek isteyenlere daha farklı alanlarda uzmanlaşma imkanı sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dünya genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS), Moskova ve St. Petersburg'da başarıyla uygulandığı bilgisini paylaşan Akbulut, Türkçeye olan ilginin her geçen gün arttığını gördüklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Cura
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Trafikte tartıştığı sürücüyü sıkıştırıp tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza

Hem sıkıştırdı hem tehditler savurdu! Sonucunu hayatı boyunca unutamaz
Küme düşen takımın taraftarları sahayı bastı, teknik direktörü dövdü

Küme düşen takımın taraftarları sahayı bastı, ünlü teknik adamı dövdü
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile

Demir çubukla buluyor, günde 40 kilo topluyor! Ev, araba ve arsa aldı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

''O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm''