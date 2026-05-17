Moskova'da Türkçe öğrenen Rus vatandaşlarına sertifikaları verildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe kurslarında başarılı olan Rus vatandaşları, Türkçe sertifikalarını aldı.

Moskova YEE, Dünya Türk İş Konseyinin (DTİK) desteğiyle bir otelde, Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenledi.

YEE Moskova Koordinatörü Ersin Akbulut, DTİK Üyesi Cüneyt Baltaoğlu, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) Başkan Yardımcısı Ömür Sürenkök ile Türk iş insanlarının katıldığı törende, 98 kursiyer farklı seviyelerde Türkçe sertifikasını aldı.

Akbulut, yaptığı konuşmada, 2026 yılı içerisinde A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar farklı düzeylerde Türkçe kursu alan 100'e yakın öğrencinin büyük bir azimle bu süreci başarılı şekilde tamamladığını söyledi.

Program kapsamında, öğrencilerin Rusya'nın çeşitli bölgelerinde yatırım yapan Türk iş insanlarıyla bir araya gelme fırsatı da bulduğunu belirten Akbulut, "Bu buluşmanın yalnızca dil öğrenimi açısından değil, kültürel ve ekonomik işbirlikleri açısından da önemli olduğuna inanıyoruz. Türkçe öğrenen gençlerin gelecekte Türkiye ile Rusya arasında güçlü köprüler kuracağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Moskova'da "Turizm Türkçesi" dersleri verilecek

Yoğun talep doğrultusunda yaz döneminde Moskova'daki merkezde özellikle turizm alanına yönelik "Turizm Türkçesi" derslerinin açılmasını planladıklarını aktaran Akbulut, "Böylece Türkçe öğrenmek isteyenlere daha farklı alanlarda uzmanlaşma imkanı sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dünya genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS), Moskova ve St. Petersburg'da başarıyla uygulandığı bilgisini paylaşan Akbulut, Türkçeye olan ilginin her geçen gün arttığını gördüklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.