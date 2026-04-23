Moldova'da oligark Plahotniuk'a yüklü miktarda hırsızlıktan 19 yıl hapis cezası verildi

Moldova'da oligark Vladimir Plahotniuk, ülkenin bankacılık sisteminden yüklü miktarda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Kişinev'deki mahkemede, 2015'te ülkenin bankacılık sisteminden 1 milyar doların çalınmasına ilişkin yürütülen davayla ilgili duruşma yapıldı.

Duruşmada, söz konusu davada yargılanan sanık eski Demokrat Parti Başkanı oligark Vladimir Plahotniuk'a 19 yıl hapis cezası verildi.

Olay

Moldova'da 2015'te, ülkenin bankacılık sisteminden 1 milyar doların çalınmasıyla ilgili yolsuzluk skandalı yaşanmıştı.

"Yüzyılın soygunu" olarak tarihe geçen yolsuzluk olayında, oligark Plahotniuk'un ismi hırsızlık sistemini organize edenler arasında geçiyordu.

Eski Moldova parlamento üyesi Plahotniuk ayrıca, kontrolündeki hükümetin kurulması amacıyla milletvekillerinin oylarını satın almakla da suçlanıyordu.

Ülkede 2019'da yaşanan anayasa krizi sonucu hükümetin değişmesinin ardından yurt dışına kaçan Plahotniuk, geçen yıl Yunanistan'da yakalanmasının ardından Moldova'ya iade edilmişti.