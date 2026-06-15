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Hindistan ve Fransa "Ekonomik Güvenlik Diyaloğu" başlatma kararı aldı

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Hindistan Başbakanı Modi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinin ardından tedarik zincirlerini güçlendirmek için Ekonomik Güvenlik Diyaloğu başlatacaklarını duyurdu. İki ülke ilişkilerini stratejik ortaklığa yükseltme kararı aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından güçlü tedarik zincirlerinin sağlanması amacıyla "Ekonomik Güvenlik Diyaloğu"nu başlatacaklarını duyurdu.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Fransa'yı ziyareti sırasında Nice kentinde Macron ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Macron ile görüşmelerin "üretken" geçtiğini belirten Modi, "Ülkelerimiz arasındaki uzun süreli dostluğu göz önünde bulundurarak ilişkilerimizi Özel Küresel Stratejik Ortaklığa yükseltme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Modi, görüşmelerinde savunma, teknoloji, uzay, güvenlik, terörle mücadele gibi çeşitli konularda işbirliğini derinleştirme meselesini ele aldıklarını aktardı.

Hindistan ve Fransa'nın ekonomik ilişkilerini geliştirmek için işbirliği yapacağını vurgulayan Modi, Hindistan-Avrupa Birliği (AB) Serbest Ticaret Anlaşması'nın (FTA) bu konuda "eşsiz ivme sağladığını" kaydetti.

Ayrıca Modi, kritik mineral ve teknoloji alanında daha güçlü tedarik zincirlerinin sağlanması amacıyla Fransa ile "Ekonomik Güvenlik Diyaloğu" başlatacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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