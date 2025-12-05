Modi, Hindistan ve Rusya arasındaki dostluğu övdü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan ve Rusya arasındaki dostluğu överek, bu dostluğun her iki ülkenin de küresel zorluklarla başa çıkmasını sağlayacağını söyledi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Başbakanı Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Hindistan ve Rusya arasındaki dostluğun gelecekte her iki ülkenin de küresel zorluklarla başa çıkmasını sağlayacağına inandığını belirten Modi, iki ülkenin terörle mücadelede bir arada durduklarını vurguladı.

Modi, "Pahalgam'daki terör saldırısı ya da Crocus City Hall'e yapılan alçakça saldırı olsun, tüm bu eylemlerin kökleri aynıdır. Hindistan, terörizmin insanlık değerlerine yönelik doğrudan bir saldırı olduğuna inanmaktadır ve terörizme karşı küresel birlik, en büyük gücümüzdür." dedi.

İki ülke arasındaki diplomatik bağlara da dikkati çeken Modi, her iki ülkenin 2030 yılına kadar ticareti genişletmek için ekonomik işbirliği programı üzerinde anlaştığını ve Hindistan ile Rusya arasında bağlantı kurulmasının en önemli önceliklerden biri olduğunu kaydetti.

Modi, uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru, Kuzey Deniz Yolu ve Chennai-Vladivostok Deniz Koridoru ile ilgili çalışmaların "yeni bir heyecanla" başlayacağını söyledi.