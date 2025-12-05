Haberler

Modi, Hindistan ve Rusya arasındaki dostluğu övdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan ve Rusya arasındaki dostluğun küresel zorluklarla başa çıkma konusunda önemli bir rol oynayacağını ifade etti. İki ülkenin terörle mücadelede birlik içinde olduğunu vurgulayan Modi, ticaretin genişletilmesi için ekonomik işbirliği programları üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan ve Rusya arasındaki dostluğu överek, bu dostluğun her iki ülkenin de küresel zorluklarla başa çıkmasını sağlayacağını söyledi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Başbakanı Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Hindistan ve Rusya arasındaki dostluğun gelecekte her iki ülkenin de küresel zorluklarla başa çıkmasını sağlayacağına inandığını belirten Modi, iki ülkenin terörle mücadelede bir arada durduklarını vurguladı.

Modi, "Pahalgam'daki terör saldırısı ya da Crocus City Hall'e yapılan alçakça saldırı olsun, tüm bu eylemlerin kökleri aynıdır. Hindistan, terörizmin insanlık değerlerine yönelik doğrudan bir saldırı olduğuna inanmaktadır ve terörizme karşı küresel birlik, en büyük gücümüzdür." dedi.

İki ülke arasındaki diplomatik bağlara da dikkati çeken Modi, her iki ülkenin 2030 yılına kadar ticareti genişletmek için ekonomik işbirliği programı üzerinde anlaştığını ve Hindistan ile Rusya arasında bağlantı kurulmasının en önemli önceliklerden biri olduğunu kaydetti.

Modi, uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru, Kuzey Deniz Yolu ve Chennai-Vladivostok Deniz Koridoru ile ilgili çalışmaların "yeni bir heyecanla" başlayacağını söyledi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk

Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk
Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti

Son hali hayranlarını kahretti
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı

Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı
Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu

İstanbul'un göbeğinde boş bir arazide bulundu
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türkiye'nin 89 yıllık zeytinyağı markası konkordato ilan etti

89 yıllık dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
İstanbul için AKOM'dan uyarı: 4 gün yağış var

İstanbullular dikkat! AKOM'dan uyarı var: Günlerce sürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.