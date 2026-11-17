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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünya genelinde barış, istikrar ve öngörülebilirliğe ihtiyaç duyulduğunu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ile ortak geleceğin rekabet yerine işbirliği temelinde şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Modi, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 23. ASEAN- Hindistan Zirvesi'nde konuştu.

Dünyanın bugün en çok barış, istikrar ve öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduğuna işaret eden Modi, Hindistan ve ASEAN'ın dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturduğuna dikkati çekti.

Modi, tarafların geleceğinin rekabet yerine işbirliği temelinde şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Hindistan'ın kalkınması ile ASEAN'ın refahının birbirine bağlı olduğunu ifade eden Modi, söz konusu zirvenin Kapsamlı Stratejik Ortaklığı yeni seviyelere taşıyacağını ve ASEAN ile Hindistan işbirliğinin güvenli, kapsayıcı ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesinin inşasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. da ASEAN ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkilerin yatırım ve ticaretin kolaylaştırılması yoluyla güçlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Marcos, bölgesel enerji güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve ASEAN elektrik şebekesinin geliştirilmesi alanlarında işbirliğinin artırılmasını istediklerini belirterek, siber güvenlik, sürdürülebilir altyapı ve yeşil ekonomi alanlarının da ortak çalışma başlıkları arasında yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA