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Kayseri merkezli "modem dolandırıcılığı" operasyonunda 31 zanlı tutuklandı

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Kayseri merkezli 7 ilde düzenlenen modem dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 31'i tutuklandı. Şebekenin 17 bin 156 kişiyi dolandırdığı ve işlem hacminin 757 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

Kayseri merkezli 7 ilde düzenlenen "modem dolandırıcılığı" operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 19 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili başlattığı teknik takipte, 53 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, ülkede internet hizmeti veren sitelerin benzerlerini yaparak, bu hizmeti almak isteyen vatandaşları gerçek kullanıcısı bilinmeyen mobil hatları kullanmak suretiyle "internet modem dolandırıcılığı" yaptıkları, 12 paravan şirket üzerinden 17 bin 156 vatandaşı dolandırdıkları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre banka hesaplarının toplam işlem hacminin 757 milyon 564 bin 454 lira olduğunu belirledi.

Kayseri'de de toplam 204 vatandaşı 1 milyon 113 bin 530 lira zarara uğrattıkları tespit edilen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Ankara'da 43, Kocaeli'de 6, İstanbul, Bursa, Antalya ve Mersin'de de 1'er kişi gözaltına alındı. Aramalarda, ele geçirilen yüzlerce dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 31'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 16'sı adli kontrolle olmak üzere diğerleri de serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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