Çinli Mikrofiber Firması, Mısır'da Mikrofiber Üretimi İçin 40 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

KAHİRE, 12 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi, Çinli Ningbo Dashun Kürk şirketi ile Batı Kantara Sanayi Bölgesi'nde mikrofiber üretim projesi kurmak üzere anlaşma imzaladı.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nda yapılan açıklamada, 100.000 metrekarelik yüzey alanına sahip projeye 40 milyon ABD doları tutarında yatırım yapılacağı ve projenin 500 kişiye doğrudan istihdam yaratacağı belirtildi. Çinli şirketin çok çeşitli ürünler için mikrofiber tekstil üretimi konusunda uzman olduğu vurgulandı.

Anlaşma, perşembe günü Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te yer alan Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi genel merkezinde, her iki tarafın üst düzey yöneticilerinin huzurunda Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Velid Cemalettin ve Ningbo Dashun Fur Başkanı Mao Yuejun tarafından imzalandı.

Çinli Anhui Xinmin Cam şirketi de bir gün öncede Süveyş vilayetindeki Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nin Suhna Sanayi Bölgesi'nde 70 milyon ABD doları yatırımla cam eşya fabrikasının temelini atmıştı.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi son yıllarda Çinli yatırımcılar için önemli cazibe merkezi haline geldi. Yetkililere göre, son üç buçuk yılda bölgeye yapılan yaklaşık 11,6 milyar ABD dolar yatırımın yüzde 50'si çeşitli sektörlerdeki Çinli firmalardan geldi.