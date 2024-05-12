Mısır Başbakanı Vivo'nun üretim tesislerini ziyaret etti

ÇEKİM TARİHİ: 11 Mayıs 2024

Mısır Başbakanı Medbuli'nin Çinli telefon üreticisi Vivo'nun üretim tesislerine yaptığı ziyaretin çeşitli görüntüleri ( Mısır Kabinesi'nin izniyle)

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Cumartesi günü 10 Ramazan şehrindeki sanayi tesislerine düzenlediği gezi kapsamında Çinli teknoloji şirketi Vivo'nun üretim tesislerini ziyaret etti.

Başbakan bu ziyaretin, devletin yüksek yerel katma değere sahip büyük uluslararası üretim şirketlerini Mısır'a çekme çabalarının yanı sıra hükümetin yabancı yatırımcılar ve uluslararası şirketlerle iletişimi artırmaya yönelik ilgisi çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Vivo Genel Müdürü, yerel üretim tesislerinin yüzde 42'lik bir yerel katma değere ulaştığını ve bu yüzdeyi ve yerel bileşenleri artırmaya çalıştığını belirtti.

Vivo'nun Mısır'daki fabrikasını 2022 yılında kurduğunu ve ayda 500.000 adede kadar üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten yetkili, şirketin yaklaşık 1.200 doğrudan ve dolaylı istihdam sağladığını ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)