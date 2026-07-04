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Mısır, Avustralya'yı Penaltılarla Eleyerek Son 16 Turuna Yükseldi

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Avustralya'yı penaltı atışlarında 4-2 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

(DALLAS)- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 tamamlanan maçta Avustralya'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile Mısır karşı karşıya geldi. Mısır, 13. dakikada Emam Ashour'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Avustralya, 55. dakikada Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Maçın normal süresi ve uzatma devrelerinde başka gol olmayınca turu geçecek takımı penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında Avustralya'ya 4-2 üstünlük sağlayan Mısır, adını son 16 turuna yazdırdı. Avustralya ise turnuvaya veda etti.

Kaynak: ANKA
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