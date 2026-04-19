Mısır, Yeni Kahire'de 27 Milyar Dolarlık Kentsel Kalkınma Projesi Başlattı

Mısır, Yeni Kahire'de 27 Milyar Dolarlık Kentsel Kalkınma Projesi Başlattı
Mısır hükümeti, Yeni Kahire'de 1,4 trilyon Mısır poundu yatırımla 'The Spine' adlı kentsel kalkınma projesini başlattı. Projenin 165 konut ve otel kulesi içermesiyle birlikte, 155 bin istihdam yaratması ve yerel endüstrilere katkı sağlaması hedefleniyor.

KAHİRE, 19 Nisan (Xinhua) -- Mısır hükümeti cumartesi günü Yeni Kahire'de, 1,4 trilyon Mısır poundu (yaklaşık 27 milyar ABD doları) yatırımla "The Spine" adlı kentsel kalkınma projesi başlattı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli yaptığı açıklamada, projeyi "her yönüyle küresel" diye nitelendirerek, bunun ülkede kentsel kalkınma ve ekonomik büyümede "gerçek bir sıçrama" sağlayacağını söyledi.

Açıklamada, 165 konut, idari ve otel kulelerinden oluşan projenin yaklaşık 155.000 istihdam yaratacağı ve 800 milyar Mısır poundunu aşan vergi geliri sağlayacağı ifade edildi.

Medbuli, projenin ayrıca yerel endüstrileri canlandırmak ve 3.500'den fazla yeni otel odası kazandırmak da dahil olmak üzere daha geniş ekonomik, toplumsal ve turizm faydaları sağlayacağını ifade etti.

