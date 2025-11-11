Mirziyoyev ve Putin Telefon Görüşmesi Yaptı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar, üst düzey anlaşmaların hayata geçirilmesi çerçevesinde Özbekistan ve Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ile müttefiklik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili konuları ele aldı.

İki ülke arasında ticaret hacmindeki büyüme hızının sürdürülmesi, enerji sektöründeki ortak projeler de dahil ekonominin öncelikli sektörlerinde işbirliklerinin teşvik edilmesi, ticari, kültürel ve insani ilişkilerin genişletilmesiyle ilgili konuları detaylı ele alan liderler, geçen ay Moskova'da düzenlenen Özbekistan ve Rusya Bölgeler Konseyi ikinci toplantısının verimli geçmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Özbekistan-Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonun bir sonraki toplantısının 3 Aralık'ta yapılması ve bu çerçevede ortak iş forumunun verimli şekilde düzenlenmesine ilişkin temennilerini dile getiren liderler, ayrıca gelecek dönemde gerçekleştirilecek etkinliklerin takvimi ile ilgili meselelerde fikir alışverişinde bulundu.