Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün Adı "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" Olarak Değiştirildi

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün adı 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' olarak değiştirilmiş ve Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ndeki tüm yetkiler Gelir İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. Yeni düzenleme ile yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik görevler tanımlanmıştır.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün adı "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilirken, Risk Analizi Genel Müdürlüğü kaldırılarak tüm yetkileri, araç-gereçleri ve dijital altyapısıyla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) devredildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 191 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişikliğe gidildi.

Kararname kapsamında, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan bazı maddeler yürürlükten kaldırıldı. Buna göre Risk Analizi Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarının görevleri sona erdirildi. Risk Analizi Genel Müdürlüğüne ait tüm taşınır ve taşınmazlar, veri tabanları, yazılımlar ile hak ve yükümlülükler Gelir İdaresi Başkanlığına devredildi.

Düzenleme ile "Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü"nün adı "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi. Yeni yapı altında yapay zeka teknolojilerinin etik, güvenilir ve mevzuata uygun şekilde geliştirilmesi, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısının güçlendirilmesi, bu alanlarda ulusal politika ve stratejilerin oluşturulması görevleri tanımlandı.

Gelir İdaresi'nde "Risk Analizi Daire Başkanlığı" kuruldu

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişikliklerle Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde "Risk Analizi Daire Başkanlığı" kuruldu. Yeni daireye, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, risk analiz sistemleri oluşturma, mükelleflerin vergiye uyum düzeylerini ölçme ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlama görevleri verildi.

Kararnameyle ayrıca bazı kadrolar iptal edilirken, yeni kadrolar ihdas edildi. Düzenlemeler, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerinin uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak.

