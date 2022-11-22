Milli Savunma Bakanlığı, 1115 İşçi Alımı Yapacak Güncel Haberler Milli Savunma Bakanlığı, 1115 açıktan işçi alımı yapılacağını duyurdu. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edileceği, kura çekiminin 8 Aralık’ta Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yapılacağı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, 1115 açıktan işçi alımı yapılacağını duyurdu. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edileceği, kura çekiminin 8 Aralık'ta Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yapılacağı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, bakanlıkta istihdam edilmek üzere 1115 sürekli işçi alımı yapılacağı ve başvuruların İŞKUR internet sitesi üzerinden 21 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladığını duyurdu. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edileceği belirtilen duyuruda, 8 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde kura çekileceği kaydedildi. Kaynak: ANKA / Güncel Milli Savunma Bakanlığı Aralık Güncel Haberler

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