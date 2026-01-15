Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, ASFAT'ta düzenlenen programda konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, "Biz bu yola çıkarken, Nuri Killigil'in yarım kalan hayallerini tamamlamaya, Şakir Zümre'nin fabrikalarındaki o ilk milli heyecanı yaşatmaya ve savunma sanayimizin bugünlere gelmesinde ömrünü vakfeden, 'Tam Bağımsız Türkiye' idealinin kutup yıldızlarından merhum Özdemir Bayraktar'ın 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' diyerek başlattığı o büyük sessiz devrimi sürdürmeye ant içtik." dedi.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nde (ASFAT), ASFAT'ın kuruluşunun 8'inci yıl dönümü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler dolayısıyla program düzenlendi.

Burada konuşan Heybet, savunma sanayisinin sadece şirketlerin yarıştığı bir pazar değil, her bir parçası bir diğerini tamamlayan devasa bir milli akıl birliği olduğunu söyledi.

ASFAT olarak kendilerini ASELSAN'ın yüksek teknolojisinden, ROKETSAN'ın vuruş gücünden, HAVELSAN'ın yazılım dehasından, TUSAŞ ve BAYKAR'ın ise gökyüzündeki imzasından ayrı görmediklerini vurgulayan Heybet, şöyle konuştu:

"Biz bu yola çıkarken, Nuri Killigil'in yarım kalan hayallerini tamamlamaya, Şakir Zümre'nin fabrikalarındaki o ilk milli heyecanı yaşatmaya ve savunma sanayimizin bugünlere gelmesinde ömrünü vakfeden, 'Tam Bağımsız Türkiye' idealinin kutup yıldızlarından merhum Özdemir Bayraktar'ın 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' diyerek başlattığı o büyük sessiz devrimi sürdürmeye ant içtik."

"Tüm sektörümüzün ortak yetkinliğini dünyaya kanıtlıyoruz"

Heybet, ASFAT'ın, 27 askeri fabrika ve 10 tersanenin asırlık mirasını, özel sektörün dinamizmiyle harmanlayan bir köprü olduğunu ifade ederek, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 78. sıraya yükseldiklerini belirtti.

Bu başarının sadece kendilerinin değil, her projede omuz veren tüm savunma sanayii ekosisteminin ve stratejik öngörüsüyle yolu açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sonsuz desteklerinin sonucu olduğunu anlatan Heybet, şunları kaydetti:

"Denizlerde Pakistan MİLGEM projesiyle ve daha 24 gün önce teslim ettiğimiz PNS KHAIBAR ile bayrağımızı okyanuslarda dalgalandırırken, karada Panter Obüslerimizde yerli mühendisliğimizin gücünü sahaya sürerken, havada A400M uçaklarımızın bakım ve retrofit süreçlerinde Airbus tarafından onaylanan dünyadaki tek merkez olurken, aslında tüm sektörümüzün ortak yetkinliğini dünyaya kanıtlıyoruz. Değerli basın mensupları, sizler, bu muazzam birlikteliği ve milli dirilişi halkımıza ulaştıran en önemli paydaşlarımızsınız. Kaleminizle bu milli gururu tarihe not düşüyorsunuz. İçinde bulunduğumuz 2026 yılının bu ilk günlerinde, Devlet Mahallesi'ndeki yeni merkezimizde hedefimiz net, Türkiye Yüzyılı'nı savunma sanayiinin birleştirici gücüyle taçlandırmak. Bu vesileyle, tüm basın emekçilerimizin gününü kutluyor, bu sektöre emek vermiş ebediyete irtihal eden tüm büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Birliğimiz daim, kaleminiz keskin, geleceğimiz tam bağımsız olsun."