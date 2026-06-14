Haberler

Sağlık çalışanları ve hastalar, A Milli Futbol Takımı'nın maçını hastanede dev ekrandan izledi

Sağlık çalışanları ve hastalar, A Milli Futbol Takımı'nın maçını hastanede dev ekrandan izledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı ilk maç, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, hasta ve yakınları için dev ekranda izlendi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç, Etlik Şehir Hastanesi'nde kurulan dev ekrandan izlendi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları katıldı.

"Sağlık ailesi olarak ay-yıldızımız için buluşuyoruz" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya karşılaşması, maçın başlama düdüğüyle birlikte dev ekrandan izlendi.

Karşılaşmayı takip eden sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları zaman zaman heyecan dolu anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Üç ilimizi sel vurdu! Görüntüler korkunç

Üç ilimizi sel vurdu! Görüntüler korkunç
ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü

ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü
Hindistan'da askeri nakliye uçağı düştü: 5 ölü

Askeri nakliye uçağı düştü: 5 asker öldü
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali

Minik rodin delikanlı oldu! İşte son hali
En güvendiğimiz yerden kırıldık! A Milli Takım'ın savunmasında kırmızı alarm

Kırmızı alarm! Başımız gelecek maçta da epey ağrıyabilir
ABD ile imzalanacak anlaşma İran'ı karıştırdı! Arakçi ve Kalibaf'a büyük şok

Bunu kimse beklemiyordu! Anlaşmayı duyunca yüzlerce kişi sokağa indi