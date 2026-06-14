Sağlık çalışanları ve hastalar, A Milli Futbol Takımı'nın maçını hastanede dev ekrandan izledi
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı ilk maç, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, hasta ve yakınları için dev ekranda izlendi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maç, Etlik Şehir Hastanesi'nde kurulan dev ekrandan izlendi.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları katıldı.
"Sağlık ailesi olarak ay-yıldızımız için buluşuyoruz" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya karşılaşması, maçın başlama düdüğüyle birlikte dev ekrandan izlendi.
Karşılaşmayı takip eden sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları zaman zaman heyecan dolu anlar yaşadı.