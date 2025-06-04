Milli Güreşçi Süleyman Atlı, Mezun Olduğu Okulda Öğrencilerle Buluştu
Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Süleyman Atlı, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki mezun olduğu okulda düzenlenen 'Kariyer Planlama Günleri' etkinliğine katılarak öğrencilerle tecrübelerini paylaştı ve soruları yanıtladı.
Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Süleyman Atlı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mezun olduğu okulda öğrencilerle bir araya geldi.
Atlı, Gölbent Ramazan Patat İlk ve Orta Okulu Müdürü Eren Fehmi Eroğlu'nun organize ettiği "Kariyer Planlama Günleri" kapsamında mezun olduğu okulu ziyaret etti.
Öğrencilik yıllarından milli sporcu olma dönemlerine kadar tecrübelerini anlatan Atlı, çocukların sorularını da yanıtladı.
Etkinliğin ardından fotoğraf çektirildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel