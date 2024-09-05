Üye Girişi
Haberler

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'ye Yol Verme Tartışmasında Saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, otomobiliyle seyir halindeyken yaşadığı 'yol verme' tartışmasında saldırıya uğradı. Saldırgan tutuklandı.

TRABZON'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli (26), otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın (46) tokatlı saldırısına uğradı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi. Giresun yönüne giden 61 KS 409 plakalı kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay, kuvvetli sağanakla su birikintisi oluşan yolda trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi. Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle, Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Duran aracından inen Karatay, iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

SALDIRI SONRASI KAÇAN ŞÜPHELİYİ GÖRÜNTÜLEDİ

Trabzon'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin (26), otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında, önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın (46) tokatlı saldırısına uğramasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, Sürmeneli'nin olay sonrası kaçan kamyoneti cep telefonuyla görüntüleyerek, "Bu araç önümüze kırdı, bana vurdu, şimdi emniyet müdürlüğüne gidiyorum" dediği duyuldu.

KIZ KARDEŞİ DE YANINDAYMIŞ

Busenaz Sürmeneli'nin, yaşanan olayda, başarılarla dolu kariyerinin zedelenmemesi ve bu sırasında otomobilde olan kız kardeşinin olası bir saldırıya uğramaması için şüpheliye karşılık vermediği öğrenildi.

RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANMIŞ

Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturmaya dair yazılı açıklama yapıldı. Tutuklanan Sedat Karatay'ın ruhsatsız silahla yakalandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet mermi ele geçirilerek el konulmuştur. Şüpheli, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesi sonrasında tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve hakimlikçe yapılan sorgusu neticesinde 'Kasten Yaralama', 'Silahla Tehdit', 'Ulaşım Araçlarının Alıkonulması' suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir."

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Busenaz Sürmeneli Güvenlik Güncel Dünya Spor

İstanbul'da 'okul saati' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılış ve kapanış saatleri değişti

 MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title