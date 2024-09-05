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Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye saldıran şüpheli görüntülendi

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Trabzon'da milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin otomobiliyle seyir halindeyken yaşadığı 'yol verme' tartışmasında saldırıya uğramasıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Sürmeneli'nin saldırganı cep telefonuyla görüntüleyerek emniyete başvurduğu belirtildi.

SALDIRI SONRASI KAÇAN ŞÜPHELİYİ GÖRÜNTÜLEDİ

Trabzon'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin (26), otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında, önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın tokatlı saldırısına uğramasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, Sürmeneli'nin olay sonrası kaçan kamyoneti cep telefonuyla görüntüleyerek, "Bu araç önümüze kırdı, bana vurdu, şimdi emniyet müdürlüğüne gidiyorum" dediği duyuldu.

KIZ KARDEŞİ DE YANINDAYMIŞ

Busenaz Sürmeneli'nin, yaşanan olayda, başarılarla dolu kariyerinin zedelenmemesi ve bu sırasında otomobilde olan kız kardeşinin olası bir saldırıya uğramaması için şüpheliye karşılık vermediği öğrenildi.

RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANMIŞ

Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturmaya dair yazılı açıklama yapıldı. Tutuklanan Sedat Karatay'ın ruhsatsız silahla yakalandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet mermi ele geçirilerek el konulmuştur. Şüpheli, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesi sonrasında tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve hakimlikçe yapılan sorgusu neticesinde 'Kasten Yaralama', 'Silahla Tehdit', 'Ulaşım Araçlarının Alıkonulması' suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir."

Fatih TURAN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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