Milas'ta makilik yangını, ormana sıçradı (4)

VALİ TAVLI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYORMuğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesinde makilikte çıkarak ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, yerleşim yerleriyle ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.