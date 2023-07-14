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Milas'ta makilik yangını, ormana sıçradı (4)

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VALİ TAVLI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYORMuğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesinde makilikte çıkarak ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, yerleşim yerleriyle ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

VALİ TAVLI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesinde makilikte çıkarak ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü, yerleşim yerleriyle ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Muğla Valiliği Orhan Tavlı Güncel Haberler

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