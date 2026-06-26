Milas-Bodrum Havalimanı mayıs ayında 414 bin 786 yolcuya hizmet verdi

Milas- Bodrum Havalimanı, mayıs ayında 414 bin 786 yolcu ağırladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanının bu yılın beşinci ayında 414 bin 786 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, uçak sayısının 3 bin 403, taşınan yük miktarının da 4 bin 490 ton olduğu ifade edildi.

Son 5 ayda ise 940 bin 330 yolcuya hizmet verildiği, uçak sayısının 9 bin 704, taşınan yük miktarının da 8 bin 234 ton olduğu kaydedildi.