Mike Tyson, 19 Yıl Aradan Sonra Yenildi

(ANKARA) - Efsane ağır siklet boksörü 58 yaşındaki Mike Tyson, 19 yıl sonra çıktığı gösteri karşılaşmasında, 27 yaşındaki ünlü Youtuber Jake Paul'a yenildi.

Efsane ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, 27 yaşındaki ünlü Youtuber Jake Paul ile Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda karşı karşıya geldi. Paul, 8 raund sonunda Tyson'ı puanla yendi.

Tyson karşısında profesyonel olarak 12'inci dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı maçlarda 11'inci galibiyetine ulaştı.