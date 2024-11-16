Mike Tyson, 19 Yıl Aradan Sonra Yenildi
Efsane boksör Mike Tyson, 19 yıl sonra ringe çıktığı gösteri maçıında ünlü Youtuber Jake Paul'a puanla mağlup oldu. Tyson, kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.
(ANKARA) - Efsane ağır siklet boksörü 58 yaşındaki Mike Tyson, 19 yıl sonra çıktığı gösteri karşılaşmasında, 27 yaşındaki ünlü Youtuber Jake Paul'a yenildi.
Efsane ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, 27 yaşındaki ünlü Youtuber Jake Paul ile Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda karşı karşıya geldi. Paul, 8 raund sonunda Tyson'ı puanla yendi.
Mike Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7'inci yenilgisini yaşadı.