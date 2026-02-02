Migros İşçilerine Destek İçin Ankara'da Boykot Çağrısı: Depo İşçisinin Sesini ve Taleplerini Yükseltin

(ANKARA) – Ankara'da Migros depo işçilerinin yüzde 50 zam talebine destek amacıyla düzenlenen eylemde konuşan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) temsilcisi Hümay Batur, "Buradan tüm kamuoyunu Migros'u boykot etmeye davet ediyoruz. Alışveriş yapmayın, kasa kilitleyin. Migros'u boykot edin, depo işçisinin sesini ve taleplerini yükseltin" dedi.

Migros depo işçilerinin taleplerine destek amacıyla Ankara'da eylem düzenlendi. Emek ve Demokrasi Güçleri ile DGD-SEN üyeleri, Çankaya Ziya Gökalp Caddesi'ndeki Migros mağazası önünde bir araya geldi. Eylemde, "Direnen Migros işçisi kazanacak", "Krizin faturası patronlara" ve "İnsanca bir yaşam istiyoruz" sloganları atıldı.

Eyleme DEM Parti milletvekilleri İbrahim Akın ve Mahmut Dündar da destek verdi.

Eylemde ilk olarak Emek ve Demokrasi Güçleri adına Mehmet Aydoğdu konuştu. Emekçilerin zam ve vergi yükü altında her geçen gün daha fazla yoksullaştırıldığını belirten Aydoğdu, Migros depo işçilerinin 23 Ocak'ta başlattığı direnişin sefalet koşullarına karşı bir itiraz olduğunu söyledi. Aydoğdu, Migros'un lojistik alanında çalışan taşeron işçilerin, yüzde 28'lik zam dayatmasına karşı yüzde 50 zam talebiyle mücadele ettiğini ifade etti ve farklı sektörlerden emekçilerin de bu direnişi sahiplendiğini vurguladı.

Aydoğdu, Migros'un 26 Ocak'ta binlerce işçiyi kadrolu olarak işe aldığını açıkladığını ancak aynı süreçte çok sayıda işçinin kısa mesajla işten çıkarıldığını belirterek, işçilerin Kod 49 kapsamında işten çıkarılması nedeniyle işsizlik maaşı ile kıdem ve ihbar tazminatından yararlanamadığını kaydetti.

"Bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz"

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) temsilcisi Hümay Batur ise Migros'un her yıl rekor karlar açıkladığını, buna karşın işçilere "sefalet ücreti" dayattığını söyledi. Batur, "Migros patronu her yıl rekor karlar açıklarken, bize mahküm ettiği bu sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Yüzde 28 sefalet ücretidir, yoksulluk ücretidir. Talebimiz net: Yüzde 50 zam, insanca yaşamın asgari sınırıdır" dedi.

Depo işçilerinin taleplerini duyurmak için Migros'un da bağlı olduğu Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yapılan eylemleri hatırlatan Batur, bu süreçte sendika yöneticileri ve işçilerin gözaltına alındığını belirtti. Batur, Migros yönetiminin işçileri haksız ve hukuksuz biçimde işten çıkardığını savunarak, taşeron çalışma ve "sarı sendika" uygulamalarına tepki gösterdi.

"Migros'u boykot edin"

Batur, mağaza ve market çalışanlarından da şikayetler aldıklarını ifade ederek, "Buradan tüm kamuoyunu Migros'u boykot etmeye davet ediyoruz. Alışveriş yapmayın, kasa kilitleyin. Migros'u boykot edin, depo işçisinin sesini ve taleplerini yükseltin" çağrısı yaptı.