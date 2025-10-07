Midyat'ta Yeni Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesinde atıksu hattı döşeme çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilçeye bağlı Ortaca Mahallesi'nde 8 bin metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı döşenecek.

Atık suların mahalleden uzaklaştırılarak güvenli bir şekilde deşarj edilmesi için 2 foseptik çukuru inşa edilecek.

MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, Genel Müdür Yardımcısı Güven Bayraktar ile birlikte devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Erçin, incelemeleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.