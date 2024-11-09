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Midyat'ta Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Midyat'ta Voleybol Turnuvası Sonuçlandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi. Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi, finalde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımını yenerek şampiyon oldu. Ödül töreninde dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Midyat Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, Midyat Kapalı Spor Salonu'nda 26 takımın katılımıyla düzenlendi.

Turnuvanın final maçı Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı arasında oynandı.

Müsabakada galip gelen Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımların madalyaları verildi.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, turnuvaya emek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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