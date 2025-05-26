Midyat Musul Güvercin Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Midyat Musul Güvercin Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen 'Midyat-Musul Güvercin Festivali'nde, 15 farklı kategoride değerlendirilen güvercinlerin sahipleri ödüllendirildi. Festivalde 600'den fazla katılımcı yer aldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen festivalde dereceye giren güvercinlerin sahipleri ödüllendirildi.

Midyat Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde 24-25 Mayıs'ta düzenlenen "Midyat-Musul Güvercin Festivali"nde 100'lerce güvercin jüri karşısına çıktı.

Yarışmada 15 farklı kategoride değerlendirilen güvercinlere puan verildi.

Festivalin düzenleyicilerinden Ali Alp, yaptığı açıklamada, festivale yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 600 kişinin katıldığını belirterek, "Yapılan yarışmada puanlamalar yapıldı. Festival sonunda dereceye giren katılımcılara kupa, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi." ifadesini kullandı.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, yarışmanın sonunda dereceye giren güvercin sahiplerine kupa ve madalyalarını verdi.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkesin aklındaki soru yanıt buldu! İşte Yenikapı'ya giden Galatasaraylı taraftar sayısı

İşte Yenikapı'ya giden taraftar sayısı
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

İnsansız hava araçları Putin'i taşıyan helikopteri hedef aldı
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.