Haberler

Midilli'de hayvan yetiştiricileri limana giriş ve çıkışı engelledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Midilli Adası'ndaki hayvancıların düzenlediği protestolar, limana giriş ve çıkışları engelleyerek feribot seferlerini durdurdu. Protestoların turizm sektöründe de iptallere yol açtığı belirtiliyor.

Midilli Adası'nda hayvancıların protestolarını artırarak limana giriş ve çıkışları engellediği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, eylemler nedeniyle Midilli'yi Türkiye kıyılarındaki kentlere bağlayan feribot seferleri durduruldu.

Protestoların ekonominin farklı alanlarını da etkilediği, özellikle turizm sektöründe iptaller yaşandığı belirtildi.

Bazı turistlerin adada mahsur kaldığı ifade edilirken, hayvan yetiştiricilerinin limandaki ablukayı sürdürdüğü ve yarın için ada genelinde geniş katılımlı yeni bir protesto çağrısı yaptığı aktarıldı.

Bölgede faaliyet gösteren tarım örgütlerinin açıklamasında, üreticilerin yaşadığı sorunlara acil çözüm talep edildiği, özellikle hayvan hastalıkları nedeniyle oluşan zararların karşılanması, süt teslimine yönelik düzenlemelerin yapılması ve veteriner sayısının artırılması gibi taleplerin yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan, yerel yönetimin limanın belirli ürünler için açılmasına yönelik girişimde bulunduğu ancak eylemcilerin limandaki varlığını sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

