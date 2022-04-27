Miami, Atlanta'yı 4-1 ile geçerek yarı finale yükseldi - Haberler

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Miami, Atlanta'yı 4-1 ile geçerek yarı finale yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Miami, Atlanta'yı 4-1 ile geçerek yarı finale yükseldi

NBA play-off ilk turunda Miami Heat, evinde karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 97-94 mağlup ederek seride 4-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

NBA play-off ilk turunda Miami Heat, evinde karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 97-94 mağlup ederek seride 4-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

NBA play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, FTX Arena'da karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'ı 97-94'lük skorla mağlup etti. Seride durumu 4-1'e getiren Miami yarı finale yükseldi. Miami'de Victor Oladipo 23 sayı, 3 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 11 ribaund ve Tyler Herro 16 sayı, 4 asistle oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Atlanta'da ise De'Andre Hunter'ın 35 sayı, 11 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

(4) Miami Heat: 97 - Atlanta Hawks: 94 (1)

(3) Memphis Grizzlies: 111 - Minnesota Timberwolves: 109 (2)

(3) Phoenix Suns: 112 - New Orleans Pelicans: 97 (2)

(Oğuzhan Ort /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atlanta Hawks, Miami Heat, Play Off, Miami, Spor, Güncel, Haberler

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